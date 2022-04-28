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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة روسية في منطقة أوديسا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة روسية في منطقة أوديسا فوق البحر الأسود.

وكان أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الخميس، عن وصول أكثر من 60% من مدافع الهاوتزر إلى القوات الأوكرانية.

وقال المسئول الأمريكي: " لا تغيير في موقف الرئيس بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا و عدم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا".

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، التقدم بطلب إلى الكونجرس الأمريكي للحصول على تمويل لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وقال "بايدن"، في خطاب له، "إما أن ندعم الأوكرانيين في هذه الحرب أو نترك روسيا تواصل الأعمال التي ترتكبها في بلادهم، والأوكرانيون يدفعون أرواحهم في هذه الحرب، وعلينا المساعدة بالأسلحة والدعم الاقتصادي".

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