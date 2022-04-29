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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب البرلمان بإصدار قوانين تخفف من أعباء المواطن البسيط

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه مطلوب من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن تصدر قوانين تخفف من أعباء المواطن البسيط وسرعة إنجازها فى فترات التضخم العالمي.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتمنى أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبى لأصحاب الدخول المتدنية ، بحيث يقوموا بدفع مبلغ بسيط فى الضرائب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مجلس النواب التضخم العالمي رفع حد الإعفاء الضريبى الضرائب أصحاب الدخول المتدنية

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