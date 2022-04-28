موازنة البرلمان: أكاديمية التصدير ستعد أجيالا من المؤهلين للتعامل مع الأسواق العالمية

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان مركز معلومات الوزراء بإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر وإطلاقها يونيو 2022.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الأكاديمية تعد أجيال من المصدرين المؤهلين للتعامل مع الأسواق العالمية ، بالإضافة للمجلس التصديرى المصرى الموجود حاليا ، والذى يقوم بعمله باحترافية خلال الـ7 سنوات ماضية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن كل الدول لها اشتراطات فى الفاكهة والخضار وما يتم إستيراده يكون وفقا لمعايير عالمية.

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس)؛ بهدف إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة.

ومن المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، ومن المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة خلال أبريل 2022.