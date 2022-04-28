السيطرة على حريق في 4 منازل بطنطا دون وقوع إصابات أو ضحايا

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق محدود اندلعت نيرانه ب4 منازل بقرية شوني بمركز طنطا بمحافظة الغربية إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بسيارات المطافئ وتم إخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلع حريق ب4 منازل بشكل مفاجئ.



وانتقلت القيادات الأمنية للممارسة مهام عملها وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.