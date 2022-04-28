نائب: إنشاء أكاديمية التصدير في مصر من شأنها تحفيز المصدرين وتسهيل الإجراءات

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الرئيس السيسى وضع إطارا للتصدير للخارج ، بحيث يصل إلى 100 مليار جنيه.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا وصلنا لـ30 % من الـ 100 مليار جنيه ، وننتظر الوصول لباقى هذه القيمة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء أكاديمية التصدير فى مصر من شأنها تحفيز المصدرين وتسهيل إجراءات التصدير ورفع كفاءة السلع المصدرة ، بحيث يضاف للدخل القومى المصرى.

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس)؛ بهدف إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة.

ومن المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، ومن المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة خلال أبريل 2022.