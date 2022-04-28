عمرو مصطفى: تصدري الترند توفيق من الله والسوشيال ميديا حركات الضعفاء

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه لا يهتم بما يثار حول افتعاله الترندات التي تصدر فيها اسمه خلال الفترة الماضية، قائلا: "فى ناس بتحاربني بالفيديوهات وتطلع شكلي وحش وأنا سلاحي هو الموسيقى مش السوشيال ميديا، والسوشيال ده حركات الضعفاء".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تصدره الترند الفترة السابق كان بتوفيق من الله، قائلا: "مش أنا اللي عملت الترندات وأنا مركز في حاجات وموسيقى أعمق وأقوى".

وأشار الفنان عمرو مصطفى، إلى أنه لم يستهو فكرة تجربة التمثيل، مضيفا: "لم أحب تجربة التمثيل ولما أدخل التمثيل لازم يكون عندي الجيش بتاعي ومفيش انتصار بدون جيش وده فكر ولازم يكون عندي أدوات قبل نزول الساحة".