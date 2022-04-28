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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية: تدمير 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

الطيران الروسي
الطيران الروسي

 أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم /الخميس/، أن الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الجوفضائية الروسية، دمر 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بما في ذلك مستودعين للصواريخ ومركز قيادة.

وقال كوناشينكوف - خلال إفادة صحفية، وفقا لوكالة (تاس) الروسية - "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الجوية الروسية 76 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: مستودعين للأسلحة الصاروحية- المدفعية في بلدتي بوكروفسكويه وجوروخوفسكويه، وموقع قيادة، بالإضافة إلى 73 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ونتيجة الضربات.. قضي على أكثر من 320 فردا و دمرت 35 مدرعة وعربة" .

وأضاف : "أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرت ثلاثة مراكز قيادة، و 22 مركزا للتشكيلات القومية الأوكرانية، وسبعة مناطق تمركز قوات العدو والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير ستة مستودعات للصواريخ وأسلحة مدفعية وذخيرة ووقود في بلدات.

وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف منشأة عسكرية أوكرانية تاس القوات الجوية الروسية

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