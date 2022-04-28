القوات الروسية: تدمير 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم /الخميس/، أن الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الجوفضائية الروسية، دمر 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بما في ذلك مستودعين للصواريخ ومركز قيادة.

وقال كوناشينكوف - خلال إفادة صحفية، وفقا لوكالة (تاس) الروسية - "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الجوية الروسية 76 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: مستودعين للأسلحة الصاروحية- المدفعية في بلدتي بوكروفسكويه وجوروخوفسكويه، وموقع قيادة، بالإضافة إلى 73 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ونتيجة الضربات.. قضي على أكثر من 320 فردا و دمرت 35 مدرعة وعربة" .

وأضاف : "أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرت ثلاثة مراكز قيادة، و 22 مركزا للتشكيلات القومية الأوكرانية، وسبعة مناطق تمركز قوات العدو والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير ستة مستودعات للصواريخ وأسلحة مدفعية وذخيرة ووقود في بلدات.