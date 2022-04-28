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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

203.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 24.7%، والعرب على 8.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 203.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 175.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.2%، وسجل العرب 9.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7115.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1737.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.16% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%.

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