وصول حافلة الزمالك ملعب برج العرب استعدادا لـ لقاء المصري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء، ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله"نيمار"- أشرف بن شرقي - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.