شريف خيرالله: ابني تعدى كل الخطوط الحمراء معايا.. مخاصمني ومبيسألش عليا

قال الفنان شريف خيرالله، إنه يعاني من خصومة نجله خالد له، قائلا: "تعدى كل الخطوط الحمراء معايا مبيكلمنيش ولا بسأل عليا ومقدر أعمل معاه حاجة ده ابني" مضيفا: أمي ووالدتي أيضا تعدوا كل الخطوط الحمراء معايا".

وأضاف الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "كنت بيه وشيك وأنا طفل في صوري تحس إننا متقالط كدة في نفسي مع إني بحب البساطة، وكنت أتلقى اهتماما كبيرا من أهلي لأنني الابن الأكبر".

تابع الفنان شريف خيرالله، "اتربيت بالأمر هتعمل كذا ومش هتعمل كذا، عكس الجيل الجديد لازم تصاحب ابنك لأنه صعب جدا توجه إلى رأي معين"، مضيفا: والدي رحمة الله رحلة كفاح كبيرة جدا عمل في مشروع بجانب عمل موظف لتوفير حياة كريمة لنا وتعمل اللغة الفرنسية من أجل إلحاق أخوته بمدرسة فرنسية، فكان يمتلك قوة إصرارا على تحقيق أهدافه.

