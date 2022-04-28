الفنان شريف خيرالله: والدي انتخب الرئيس السيسي رغم إصابته بكسر في المفصل

قال الفنان شريف خيرالله، إن والده انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم إصابته بكسر في المفصل، ورغم عمره الذي تجاوز الـ80 عاما، من أجل محاربة الإرهاب ودعم استقرار الوطن.

وأضاف الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تلقيت ضربات قوية في حياتي، في عام 2010 والدتي توفيت، وفي عام 2012 انفصلت عن زوجتي، وفي عام 2014 أصيب والدي بجلطة في قدميه، وفي عام 2016 توفى والدي".

وأشار الفنان شريف خيرالله، إلى أنه يعاني من خصومة نجله خالد له، قائلا: "تعدى كل الخطوط الحمراء معايا مبيكلمنيش ولا بيسأل عليا ومقدرش أعمل معاه حاجة ده ابني" مضيفا: أمي ووالدتي أيضا تعدوا كل الخطوط الحمراء معايا".