لأول مرة.. فاطمة الكاشف تحكي قصة حبها مع زوجها جمال عبد الناصر

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف لأول مرة قصة حبها مع زوجها الفنان جمال عبد الناصر، وعلقت "مش هخرج من المعهد إيديا فاضية".

وأضافت "الكاشف" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "نص الحدوتة" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الفنان جمال عبد الناصر كان زميل لها في المعهد ولكن كان أكبر منها في السن.

وتابعت الفنانة فاطمة الكاشف أن علاقة حبها بزوجها الفنان جمال عبد الناصر بدأت في العام الثالث في المعهد وإزدادت العلاقة بينهما في السنة الأخيرة في الدراسة.

وأوضحت فاطمة الكاشف أن كانت تقوم بالتمثيل خلال دراستها في المعهد ولكن زوجها جمال عبد الناصر لم يقوم بالتمثيل أثناء الدراسة، مضيفة أن جمال عبد الناصر كان من الشخصيات التي لها ثقلها داخل المعهد.