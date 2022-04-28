الفنان شريف خيرالله: والدي رحلة كفاح كبيرة.. واتربيت بالأمر

كشف الفنان شريف خيرالله، العديد من الأسرار عن حياته الخاصة قائلا: والدي رحمة الله رحلة كفاح كبيرة جدا عمل في مشروع بجانب عمل موظف لتوفير حياة كريمة لنا وتعمل اللغة الفرنسية من أجل إلحاق أخوته بمدرسة فرنسية، فكان يمتلك قوة إصرارا على تحقيق أهدافه.

وأضاف الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "اتربيت بالأمر هتعمل كذا ومش هتعمل كذا، عكس الجيل الجديد لازم تصاحب ابنك لأنه صعب جدا توجه إلى رأي معين".

وأشار الفنان شريف خيرالله، إلى أنه يعاني من خصومة نجله خالد له، قائلا: "تعدى كل الخطوط الحمراء معايا مبيكلمنيش ولا بيسأل عليا ومقدر أعمل معاه حاجة ده ابني" مضيفا: أمي ووالدتي أيضا تعدوا كل الخطوط الحمراء معايا".

