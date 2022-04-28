محصلش في الواقع.. شريف خيرالله : حلمت إني اتجوزت ميرفت أمين |فيديو

كشف الفنان شريف خيرالله حقيقة زواجه من الفنانة ميرفت أمين، قائلا إن الأمر كان حلما وليس حقيقة، مؤكدا أنه كتب منشورا عبر صفحته على "فيسبوك" قال فيه "أنا حلمت إني اتجوزت ميرفت أمين".

وقال شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا كتبت بوست حلمت إني اتجوزت مرفت أمين، وكنا فرحانين، وفجأة حضر ومعاه مسدس وبيجري ورايا ويقولي هموتك يا شريف"، موضحا أنه كان يقصد الفنان حسين فهمي.

على الجانب الآخر، كشف الفنان شريف خيرالله، العديد من الأسرار عن حياته الخاصة قائلا: "والدي رحمة الله رحلة كفاح كبيرة جدا عمل في مشروع بجانب عمل موظف لتوفير حياة كريمة لنا وتعمل اللغة الفرنسية من أجل إلحاق أخوته بمدرسة فرنسية، فكان يمتلك قوة إصرارا على تحقيق أهدافه".

ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».