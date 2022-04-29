كيا تكشف عن نيرو بلس كسيارة أجرة كهربائية بالكامل.. صور

كشفت كيا عن أول سياراتها التي تأتي بقاعدة عجلات طويلة كنسخة مشتقة من طراز نيرو الذي تم الكشف عنه مؤخراً، تحت اسم نيرو بلس الجديدة كلياً والتي ستُباع في كوريا الجنوبية التي تمثل السوق المحلي للعلامة التجارية "كيا" وذلك قبل طرحها في أسواق خارجية أخرى.

تم تصميم كيا نيرو بلس لأن يتم استخدامها من عامة الناس، كما تعمل الشركة حالياً على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لسائقي سيارات الأجرة المحليين، لتوسيع مبيعاتها في الفئة المتوسطة مستقبلاً.

كيا تكشف عن نيرو بلس كسيارة اجرة كهربائية بالكامل

قامت كيا بزيادة طول سيارة نيرو بلس عن طراز نيرو العادي بمقدار 10 مم، وزيادة ارتفاعها بمقدار 80 مم، وكل ذلك في محاولة لتحسين المساحة الداخلية، كما تم تجهيزها أيضاً بمقاعد أرق وحواف للأبواب، وشاشة عرض كبيرة ستعوض حاجة سائقي السيارات إلى امتلاك أجهزة وشاشات متعددة، حيث ستشتمل الشاشة على الملاحة والعداد والتعرف على الصوت وبيانات حول نقاط الاهتمام ذات الصلة ومواقع محطات الشحن وغيرها.

كيا تكشف عن نيرو بلس كسيارة اجرة كهربائية بالكامل

سيأتي الإصدار غير المخصص لسيارات الأجرة يعدد متنوع من الإصدارات الهجينة وأخرى هجينة بالقابس وإصدار كهربائي بالكامل، وتقول كيا أن سيارة نيرو بلس يُمكن أن تكون مثالية لأصحاب الأعمال الصغيرة لاستخدامها في العمل خلال الأسبوع مع مضاعفة كونها السيارة المثالية لاستخدامها في الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع مثل التخييم.

صرح رئيس قسم تطوير سيارات كيا الكهربائية سانجداي كيم: "تقوم كيا بتحويل استراتيجية أعمالها للتركيز على الترويج للسيارات الكهربائية وتقديم منتجات تنقل جديدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق حول العالم، ونيرو بلس هي خطوتنا الأولى في قطاع سيارات الأجرة الكهربائية، وهو سوق يحمل إمكانات كبيرة للتطوير المستقبلي.

كيا تكشف عن نيرو بلس كسيارة اجرة كهربائية بالكامل

تعمل كيا على تطوير عدد كبير من السيارات الكهربائية بالكامل والكهربائية، وتسعى لأن تصبح رائدة في هذا السوق بحلول 2030، وستُطلق أول سيارة مخصصة لهذا السوق في 2025، وتخطط أيضاً لإطلاق مركبة توصيل أغراض آلية، وأخرى كتاكسي ذاتي القيادة بالإضافة إلى مركبة شحن ذاتية كبيرة.