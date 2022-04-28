كاتب صحفي: سمير غانم عنوان البهجة

قال الكاتب الصحفي محمد توفيق، إن الفنان سمير غانم هو عنوان البهجة، وصورته كانت كفيلة بالضحك، وعلى مدار 40 عاما قد العديد من المسلسلات الكوميدية منذ مسلسل "ميزو" وهو مسلسل كان "سابق عصره".



وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "حكايات 60 سنة دراما" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن سمير غانم إما قد يكون بطل في المسلسل أو ظهور خاص، فمثلا ظهر بشكل خاص في مسلسل "بكيزة وزغلول"، مؤكدا أنه كان مخلصا للكوميديا، وذلك مستمر مع بناته دينا وإيمي وهما من عناوين البهجة في حياتنا.



وأوضح أن المسلسل الكوميدي جزء من ثقافة المصريين، مؤكدا أن هناك بعضا من الأعمال الكوميدية المكتوبة بشكل جيد جدا مثل "نيلى وشريهان" و"لهفة".