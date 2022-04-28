ترسا يفوز على شبرا هارس 3-2 فى ختام الدورة الرمضانية بطوخ

انتهت الدورة الرمضانية بقرية ترسا فى طوخ اليوم، التى نظمها ورعاها النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان وشارك فيها 30 مركز شباب يمثلون بعض قرى مركز طوخ، وفاز فريق ترسا على نظيره بشبرا هارس خلال مباراة النهائى التى أقيمت على ملعب مركز شباب ترسا .

شهد ختام الدورة الرمضانية اليوم بمركز شباب ترسا، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان وعبد النبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية أونلاين والفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية وإنتهت المباراة بفوز فريق ترسا بثلاث أهداف مقابل هدفين للفريق الثانى .

شارك في الدورة 30 مركز شباب شهدت مبارياتهم منافسات شرسه على مدار شهر رمضان وإنتهت المباراة النهائية اليوم بفوز مركز شباب ترسا بالمركز الأول وحصل على كأس البطولة ومركز شباب شبرا هارس بالمركز الثاني ومركز شباب قرقشندة حصل على المركز الثالث.

وكرم النائب احمد بدوى ووكيل وزارة الشباب والرياضة أحسن لاعب فى الدورة حيث حصل عمرو كمال على أحسن لاعب وأحمد أبوذكرى على أحسن حارس مرمى ومحمود عطية أحسن أخلاق رياصية واللعب مصطفى عبده هداف الدورة .

وشهد " الصبروط " توزيع جوائز الدورة الرمضانية على المراكز الفائزة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ولفت النائب أحمد بدوى الى ان الدورة الرمضانية هذا العام شهدت مشاركة فعالة من من نحو 30 مركز شباب على مستوى قرى مركز طوخ كما شهدت تنافس شريف بين جميع الفرق مؤكدا ان الدورة الرمضانية يتم تنظيمها كل عام خلال شهر رمضان الكريم ويشارك فيها جميع الفرق فى مراكز الشباب ولفت أن المرة القادمة سوف يتم تنظيم الدورة ولكن ليست فى كرة القدم فقط وانما سيكون فى جميع الألعاب .