أخبار التعليم| شوقي يعلن تمسكه بقراراته الأخيرة ويؤكد عدم سقوط السيستم في الامتحانات الإلكترونية القادمة.. والبحوث الفلكية تعلن عن كسوف جزئي للشمس السبت

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شوقي: لا مجال لسقوط السيستم في الامتحانات الإلكترونية النهائية للأول والثانى الثانوى

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لما يسمى بـ “سقوط السيستم” في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية النهائية.

وزير التعليم: جدول الطوارئ للصفين الأول والثاني الثانوي إنقاذا للطلاب المعرضين للتعثر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتعثر طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في اداء الامتحانات الالكترونية على التابلت في المدارس المجهزة.

طارق شوقي: لا نية للتراجع عن القرارات الأخيرة بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي و امتحانات الثانوية العامة نهائية ولا رجعة فيها.

البحوث الفلكية: الكرة الأرضية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس.. السبت

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد ، فإن الكرة الأرضية سوف تشهد كسوفاً جزئيا للشمس يوم السبت 30 أبريل 2022م ، يبدأ عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ورقية لمدة 15 دقيقة.. شوقي يكشف مواصفات الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقت التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، للطلاب "الذين لن يتمكنوا من اداء امتحان الترم الثاني بنجاح بسبب عذر مرضي او تقني او شخصي مقبول".

اخر موعد للتقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال



أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

الأحد أخر ايام شهر رمضان المبارك ....فلكيا



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومواعيد ولادة شهر شوال عيد الفطر.

بالخطوات … تعرف على استخراج شهادة التخرج من جامعة القاهرة



أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة لبرامج الليسانس الساعات المعتمده ، شروطا مهمة لطلاب المستوى الرابع من أجل استخراج شهادة التخرج أهمها:



للباحثين المصريين.. احصل على وظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة لعدد 2 باحث في مجال نمذجة استخدام الأراضي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال الإقتصاد التطبيقي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال نمذجة التخفيف من آثار غازات الإحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، وذلك للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

تعرف علي المجالات المتاحة ببرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.