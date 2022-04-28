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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور رؤساء النقابات الفرعية.. المحامون ينظمون حفل الإفطار السنوي .. صور

صدى البلد

نظم سامح عاشور نقيب المحامين السابق رئيس مجلس الشيوخ،  حفل الإفطار السنوي للمحامين بنادي السكة الحديد اليوم الخميس ٢٨أبريل ٢٠٢٢ الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٣ هـ

رحب عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، بالمشاركين فى حفل الإفطار السنوى له والمقام بنادى السكة، مقدما التحية لنقباء النقابات الفرعية الذين شاركوا فى حفل الإفطار السنوى.

وقدم  سامح عاشور الاعتذار للمشاركين فى حفل الإفطار السنوى عن أى تقصير قد حدث فى ترتيبات هذا الاحتفال، مضيفا:" حرمنا عامين من الاحتفالات بسبب جائحة كورونا".

و لفت عاشور الى أن نقابة المحامين فقدت طوال الشهور و الأعوام السابقة عديد من القامات و أيضا من المحامين الذين فقدناهم فى جائحة كورونا والعمل العام، فقدنا المرحوم خالد أبو كريشة وأحمد بسيونى و رجائى عطية، مطالبا الحضور بالوقوف و قراءة الفاتحة على الزملاء الراحلين .

من جانبه قال عطية شعلان نقيب النقباء، و نقيب محامين البحيرة الأسبق:" يسعدنى أن أحضر حفل الإفطار السنوى للأستاذ سامح عاشور من أجل الوصول الى نقابة المحامين و عودتها الى مكانتها".

وأضاف عطية شعلان خلال كلمة له فى حفل الإفطار السنوى  اتحدث اليكم عن خبرة نقابية، سامح عاشور يكفيه فخرا أنه طهر جدول المحامين من غير المشتغلين ومن الذين لا يعملون بالمحاماة،  هذا الأمر كان يقتضى منا أن نقف معه فى الانتخابات الماضية و لكن اخطأنا و يجب أن نصحح خطأنا ، سامح عاشور هو النقيب الضرورة اذا أردتم أن تعود اليكم نقابة المحامين ".

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