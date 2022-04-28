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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسم مشبوه يثير الذعر في مطار بن جوريون الإسرائيلي.. فيديو

“جسم مشبوه” يثير
“جسم مشبوه” يثير الرعب والذعر في مطار بن جوريون

شهد مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بسبب جسم مشبوه داخل المطار.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يوثق "حالة ذعر في مطار بن جوريون خوفا من جسم مشبوه”.

وأشارت إلى أنه "بعد عمليات التفتيش، أعلن عن العودة إلى الروتين".

وفي وقت سابق، أحبط أمن مطار "بن جوريون" تهريب فلسطينيين مئات القطع النقدية الذهبية من دبي.

وذكرت صحيفة "معاريف"، أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من سكان شرقي القدس في مطار بن جوريون لدى عودتهم من دبي أثناء محاولتهم تهريب 1000 قطعة نقدية ذهبية وزنها الإجمالي أكثر من 8 كيلوجرامات ويقدر ثمنها بحوالي مليوني شيكل.

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وأوضحت أن العملات إنجليزية النوع ويقدر ثمن القطعة الواحدة منها 2000 شيكل، وهي شائعة بين تجار الأموال.

وكانت العملات مخبأة داخل أحزمة وسط كان يرتديها اثنان من المعتقلين الثلاثة.

إسرائيل فلسطين مطار بن جوريون جسم مشبوه دبي

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