عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عادل: العفو الرئاسي كان بمثابة طبطبة على الشباب

محمد عادل
محمد عادل

قال الفنان محمد عادل إن العفو الرئاسي بالأمس عن مجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا داخل السجون أدخل السرور على عدد كبير من الأسر المصرية.

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن العفو الرئاسي كان بمثابة طبطبة على الشباب .

الرئيس استطاع امتصاص غضب الشباب 

وتابع محمد عادل أن هناك كثير من المشاهد كان يشعر بالخوف بداخلها، معلقا "تخيلي لما واحد بيعزل من شقة لشقة تانية .. إحساسه بيكون عامل ازاي فما بالك لما واحد يكون في دنيا ويروح لدنيا جديدة ومختلفة خالص".

وأشار إلى أنه شعر بالخوف والقلق من دوره داخل مسلسل العائدون بسبب أن دور المخابراتي لا ينجح في جميع الأحيان مع جميل الممثلين، قائلا "الدور المخابراتي في أغلب الأحيان يا بيصيب يا بيخيب".

عفو رئاسي الأسر المصرية مسلسل العائدون الفنان محمد عادل السجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

ترشيحاتنا

طارق شوقي: لا نية للتراجع عن القرارات الأخيرة بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق

دعاء ختم القرآن فى رمضان.. أجمل الأدعية المستجابة تفتح أبواب الرزق

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

الصين تدق ناقوس الخطر.. وتحذر أمريكا وبريطانيا من تسليح تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

فيديو

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ