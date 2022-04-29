محمد عادل: العفو الرئاسي كان بمثابة طبطبة على الشباب

قال الفنان محمد عادل إن العفو الرئاسي بالأمس عن مجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا داخل السجون أدخل السرور على عدد كبير من الأسر المصرية.

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن العفو الرئاسي كان بمثابة طبطبة على الشباب .

الرئيس استطاع امتصاص غضب الشباب

وتابع محمد عادل أن هناك كثير من المشاهد كان يشعر بالخوف بداخلها، معلقا "تخيلي لما واحد بيعزل من شقة لشقة تانية .. إحساسه بيكون عامل ازاي فما بالك لما واحد يكون في دنيا ويروح لدنيا جديدة ومختلفة خالص".

وأشار إلى أنه شعر بالخوف والقلق من دوره داخل مسلسل العائدون بسبب أن دور المخابراتي لا ينجح في جميع الأحيان مع جميل الممثلين، قائلا "الدور المخابراتي في أغلب الأحيان يا بيصيب يا بيخيب".