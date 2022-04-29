نشرة المرأة والصحة| طريقة عمل الكشري في العيد.. روشتة للتخلص من الشيخوخة.. وشاي يخلصك من الصداع

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا : عليكم التمسك دائما بالتفاؤل لأنه وفقا للعديد من الدراسات العلمية الحديثة اظهرت ان المتفائلين يعيشون أعمارا أطول وبصحة أفضل.

أضاف الناظر عبر المنشور أن التفاؤل يؤخر إلي حد ما من ظهور أعراض الشيخوخة علي الإنسان كما أن الأنسان المتفائل يتمتع بقوة الجهاز المناعي وبالتالي قادر علي مقاومة الأمراض.

يحل الصيف علينا ويجب الحفاظ على رطوبتك ، في جميع الأوقات ، لمنع مشاكل مثل الانتفاخ والغثيان والصداع وآلام البطن والشعور العام بعدم الارتياح والثقل.

في حين أن الماء يجب أن يكون مشروبك المفضل هذا الموسم ، يمكنك أيضًا تجربة مجموعة من المشروبات المنقوعة للوقاية من الجفاف وجني فوائد بعض المكونات الصحية جنبًا إلى جنب.

الكشري من الأكلات التي يشتاق اليها الكثير بعد صيام شهر رمضان ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكشري مثل المحلات..



الطريقة:

البصل / التقلية

٣ بصلة كبيرة تقطيع جوليان

فنجان خل

٤ م ك دقيق

نقلب كله مع بعض وبعد نص ساعه ننخل البصل في مصفاه ونحمره في زيت غزير ساخن