مركز شباب أبونجاح بالشرقية يكرم الطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم .. صور

نظم مركز شباب قرية ابونجاح التابعة لإدارة غرب حفلا لتكريم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم.

صرح بذلك الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية مشيرا أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتنفيذ وتكثيف الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، لجذب الطلائع والشباب وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وبإشراف وليد الجوهري مدير إدارة غرب الزقازيق.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، والعديد من الفقرات المتنوعة كما تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين والفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم للطلائع والشباب من أبناء القرية وبلغ عدد المكرمين قرابة الـ 400 طالب وطالبة .

جاء ذلك بحضور حسني كمال رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد لطفي رئيس النادي وأمل كامل رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب وأعضاء مجلس إدارة المركز .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، بتنفيذ وتكثيف الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، لجذب الطلائع والشباب وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

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