جمال سلامة: مبادرة الحوار الوطني تتماشى مع الجمهورية الجديدة

قال الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية، أن مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي هى خطوة جيدة لحوار وطني يفضي الي إصلاح سياسي هذا الإصلاح يتواكب مع شعار المرحلة القادمة .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه حينما نتحدث عن الجمهورية الجديدة نتحدث عنها بمفهومها التنموي والاجتماعي والسياسي، والرئيس تحدث عن إشراك الحكومة مع القطاع الخاص في مشروعات مشاركة بما يؤدي الي التنمية السياسية .





وأوضح أن الحوار الوطني يحتاج الي تضافر قوى الشعب من خلال ممثلين داخل البرلمان أو القوة السياسية البارزة على الساحه التي لم تساهم في أفعال من شأنها الأضرار بأمن هذا الوطن.



وتابع أن الإصلاح السياسي يحتاج الي التدريج وإطلاق الحريات لكن هذة الحريات تأتي بالتدريج وبشكل مدروس مبني على حوار الي ما هى تلك الحريات حتى لا تنطلق الي فوضي ومصر كرت بظروف استثنائية بسلام .

