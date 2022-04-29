مركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط يحذر المواطنين من موجة غبار وأتربة

حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط ، المواطنين من تعرض محافظة أسيوط إلى موجة من الغبار والأتربة مع نشاط خفيف للرياح خلال 48 ساعة القادمة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ .

وطالب مركز إدارة الأزمات والكوارث المواطنين بأسيوط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للتقليل من أثار هذه الموجة خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون والأمراض الجلدية.

كما طالب المواطنين بإتباع الإرشادات الوقائية خلال هذه الموجه تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، منوها إلى ضرورة غلق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبار على المنزل، و التزام المواطنين المنزل قدر الإمكان خلال الغبار لأصحاب الأمراض الصدرية ، و ارتداء الكمامات حال الخروج والتعرض للغبار، و عند دخول الغبار في العينين، يجب تجنب فركهم، وغسلهم بالماء ، و الحرص على غسل الوجه والأنف والفم بشكل مستمر.

كما طالب قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية وإتباع تعليمات المرور.