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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة 27.. صدمة ديدى بعدما علمت أن يحيى محامى شيرين

صدى البلد

عرضت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة معاناة ليلى والتي تجسد دورها الفنانة مي كساب من أخبار زوجها حازم والذي يلعب دوره الفنان نور محمود بنبأ حملها الأمر الذي يسبب له صدمة، لكن سعادتها البالغة بحملها يجعلها تتغلب على كافة المصاعب.

كما تكشف أحداث الحلقة اعتراف يحيى لديدى والذي يلعب دوره الفنان نبيل نور الدين بأنه محامي شيرين والتي تجسد دورها الفنانة غادة عادل في قضية الحادثة لفريدة والتي تعلب دورها الفنانة يسرا الأمر الذي يصيبها بالدهشة والغضب لاخفائه عنها كل تلك الفترة وأنه يدافع عن من قامت بإصابتها بفقدان النظر.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمصشخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهنالقدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

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