أحمد عيد عن فوز الزمالك: الحمد لله والأداء بيتحسن ويحسب للفرقة العودة

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، علي فوز الزمالك علي المصري، بحسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك: “الحمد الله مبروك مكسب بيجيب مكسب و الاداء بيتحسن و يحسب للفرقة العودة .. في لاعيبة لازم تراجع نفسها بقي شوية و تفوق .. و كويس اننا استغلينا فقدان النقط امبارح من الفرقتين”.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقميت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

مارس المصري الضغط على منافسه الزمالك منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ووصل لمنطقة الجزاء أكثر من مرة لكن لم تترجم الهجمات إلى هدف أول للأبيض.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، كشر الزمالك عن أنيابه بشكل كبير وصل لمرمى المصري من هجمة منظمة مررها احمد سيد زيزو لإمام عاشور الذي سدد كرة رائعة أبعدها القائم الأيمن عن شباك حارس مرمى المصري.

ومن بعدها وصل الزمالك مرة أخرى لمرمى المصري عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل وحاول التسديد ولكن أبعده دفاع المصري المتواجد بشكل منظم في الملعب.

سجل ياسر حمد لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

سجل احمد سيد زيزو هدف التعادل عن طريق تسديدة من كرة ثابتة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وراسية سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ترجمت لهدف ثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز يرتقع رصيد الزمالك للنقطة 38 ويحتل المركز الأول، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 19 محتلاََ المركز التاسع.