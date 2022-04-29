عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عن فوز الزمالك: الحمد لله والأداء بيتحسن ويحسب للفرقة العودة

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، علي فوز الزمالك علي المصري، بحسابه الشخصي “تويتر”. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك: “الحمد الله مبروك مكسب بيجيب مكسب و الاداء بيتحسن و يحسب للفرقة العودة .. في لاعيبة لازم تراجع نفسها بقي شوية و تفوق .. و كويس اننا استغلينا فقدان النقط امبارح من الفرقتين”. 

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقميت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

مارس المصري الضغط على منافسه الزمالك منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ووصل لمنطقة الجزاء أكثر من مرة لكن لم تترجم الهجمات إلى هدف أول للأبيض.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، كشر الزمالك عن أنيابه بشكل كبير وصل لمرمى المصري من هجمة منظمة مررها احمد سيد زيزو لإمام عاشور الذي سدد كرة رائعة أبعدها القائم الأيمن عن شباك حارس مرمى المصري.

ومن بعدها وصل الزمالك مرة أخرى لمرمى المصري عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل وحاول التسديد ولكن أبعده دفاع المصري المتواجد بشكل منظم في الملعب.

سجل ياسر حمد لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

سجل احمد سيد زيزو هدف التعادل عن طريق تسديدة من كرة ثابتة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وراسية سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ترجمت لهدف ثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز يرتقع رصيد الزمالك للنقطة 38 ويحتل المركز الأول، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 19 محتلاََ المركز التاسع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

ترشيحاتنا

طارق شوقي: لا نية للتراجع عن القرارات الأخيرة بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق

دعاء ختم القرآن فى رمضان.. أجمل الأدعية المستجابة تفتح أبواب الرزق

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

الصين تدق ناقوس الخطر.. وتحذر أمريكا وبريطانيا من تسليح تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

فيديو

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ