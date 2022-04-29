خير الله: بحلم أقدم شخصية محمد نجيب.. وندمان لمشاركتي بـ"مبروك جالك قلق"

كشف الفنان شريف خيرالله عن الشخصية التي يحلم أن يجسدها من خلال أعماله الفنية، موضحا أنه يحلم بتقديم شخصية "محمد نجيب"، بككل ما تحمله الشخصية من معاناة ونجاحات وإخفاقات.



وأضاف شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يقدم أعمالا وندم عليها مؤخرا، لكن في الماضي ممكن أقول زعلان من مشاركتي في مسلسل مبروك جالك قلق، رغم أنه نجح بشكل كبير، وكنت بلاقي الجمهور بيكلمني عنه ويقولي دا مسلسل حلو، بس هو توفيق من عند ربنا".



على الجانب الآخر، قال شريف خيرالله إن الفنان الذي يتدخل في اختيار فريق العمل وترتيب الأدوار وغيرها لن يستمر طويلا، "قائلا الفنان اللي بيعمل كده هيقع أكيد"، موضحا أنه لم يتعرض لأي أذى من زملائه الفنانين أبدا، بالعكس فأثناء تصوير مسلسل الاختيار 3 تفاجئ بحب ودعم كل الزملاء مثل أحمد عز وكريم عبدالعزيز وغيرهم.

ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».