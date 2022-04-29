المصري يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك ويطالب بعدم إدارته مستقبلًا لأي لقاء

أعلن النادي المصري التقدم خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

صرح بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول.

وأكد أن إدارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة اليوم عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب.

وأضاف أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها إحراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.

وأشار عاطف مبروك أن النادي المصري لا يسعى سوى للحفاظ على حقوق ناديه وجماهيره العظيمة التي باتت تشعر بالظلم من القرارات الغريبة للحكم محمد معروف والذي أفرط كذلك في منح لاعبي المصري عدد كبير من الكروت الصفراء وسط تغاضيه التام عن عدد من أخطاء لاعبي الزمالك.