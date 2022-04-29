أسعى لتكوين فريق هجومي.. معين الشعباني يعلق على خسارة المصري من الزمالك

أكد التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي أن فريقه حاول فرض شخصيته في الملعب خلال المباريات وهو ماحاول تطبقيه في لقاء الزمالك.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" أسعى لتكوين فريق هجومي، وأعاني من مشكلة العصبية الزائدة وأحاول نقل خبرات كثيرة للاعبين".



وأضاف الشعباني:" اللاعب المصري لا يمتلك ثقافة الهدوء، ولاعبو فريقي فقدوا التركيز بعد هدف زيزو المميز الذي تعادل به المنافس".

وقال المدير الفني :" اموتو قدم مباراة جيدة وفضلت الدفع به علي حساب عمرو مرعي بسبب إجهاد الأخير، ونعاني من الإجهاد والفريق لم يخض سوى تدريبين فقط بعد العودة من المغرب".



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة ينفرد بهم بصدارة الدوري.