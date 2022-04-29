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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفلتان.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتين في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة جامعة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام بأسيوط.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام بوابة جامعة أسيوط البحرية ووقوع مصابين.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السياره رقم ١٤٧٨ ى س ج تاكسي والسياره رقم ٧٢٦١ ى ل س ملاكي بسبب السرعه الزائده.


واسفر الحادث عن اصابة كلا من " محمد فراج سيد" ٦٢ عاما، و " آيات ابو طالب أحمد" ٣٧ عاما، و "همسه محمد فراج" ٨ سنوات، و " كندا محمد فراج" ٦ سنوات، مقيمين قرية درنكة مركز أسيوط، وتم نقلهم الى مستشفى الايمان بالاربعين، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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