بينهم طفلتان.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتين في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة جامعة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام بوابة جامعة أسيوط البحرية ووقوع مصابين.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السياره رقم ١٤٧٨ ى س ج تاكسي والسياره رقم ٧٢٦١ ى ل س ملاكي بسبب السرعه الزائده.



واسفر الحادث عن اصابة كلا من " محمد فراج سيد" ٦٢ عاما، و " آيات ابو طالب أحمد" ٣٧ عاما، و "همسه محمد فراج" ٨ سنوات، و " كندا محمد فراج" ٦ سنوات، مقيمين قرية درنكة مركز أسيوط، وتم نقلهم الى مستشفى الايمان بالاربعين، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.