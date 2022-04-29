راجعين يا هوى 27.. بليغ يصل إلى ورق حقه فى الميراث

عرضت الحلقة 27 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة خروج “بليغ” على ذمة قضية اتهامة بالاتجار فى المخدرات التى تسبب فيها ياسمين.

وذهب بليغ للدكتورة ماجي التي أيضا صدقت ما سمعت عنه رغم أن بداخلها شكا دفعها للذهاب لياسمين لتصطحبها لكي تتعالج من الادمان لكن ياسمين ترفض وتقول لها حتى يظهر صحة كلامها من عدمه ستكون سمعة بليغ قد تدمرت.

وتذكر بليغ كلام زوجة أخيه أمين وربط بين الكلام ومحل العطارة الخاص بوالده وذهب هناك ووجد الأوراق التي ستثبت حقه في ورث والده.

راجعين يا هوى” يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.