نقابة المهن التمثيلية تحيي المنتج صادق الصباح بعد عودة المحاسب المختطف

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تحيي فيه صادق الصباح منتج مسلسل “بطلوع الروح” بعد التمكن من تحرير محاسب شركته المختطف أثناء تصوير مشاهد العمل.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية:" في البداية نود الإعراب عن خالص تقديرنا للدور الوطني الذي تؤدونه وجهدكم المبذول من أجل مواجهة التحديات للنهوض بالدراما التي تغوص في الواقع المصري والعربي والتي يسطع فيها إبداع فريق العمل الذي يجعلنا نعيش حالة اجتماعية وإنسانية عميقة، فالفنون بكافة أشكالها تواجه العديد من الصعوبات التي تحتاج في التغلب عليها إلى تضحيات كبيرة، لا يضاهيها إلى فرحة النجاح التي تزيل الهموم وتمحو مشقة الطريق".

واستطرد بينا المهن التمثيلية:" الأخ العزيز الغالي صادق الصباح.. نعلم جيدا كم الصعوبات في طريقكم لتحقيق المعادلة الصعبة في تقديم الدراما الراقية، ومواجهة التحديات العديدة التي قدمتم رغما عنها باقة درامية رمضانية منوعة".

بيان النقابة

وكشف المنتج صادق الصباح، تفاصيل الإفراج عن المحاسب المصري صادق روللي، الذي تم اختطافه عقب الانتهاء من تصوير مسلسل بطلوع الروح في لبنان.

وقال صادق الصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2 "، :" أشكر الأجهزة الأمنية اللبنانية ومتابعة الأجهزة الأمنية المصرية على مجهوداتهم للإفراج عن صادق روللي".

وأضاف صادق الصباح :" بكيت أنا وصادق روللي فور مقابلته بعد عودته من الاختطاف ، وصادق كان مدرك أننا متواصلين معه، وأننا نبذل مجهودات كثيرة لإعادته ".

وتابع صادق الصباح :" الأجهزة الأمنية في لبنان طمأنتنا عن صحة صادق روللي في فترة اختطافه، صادق رولي مُصر على استكمال تصوير مسلسل بطلوع الروح معنا ".

واكمل الصباح :" سفير مصر في لبنان قابل صادق رولي وعرض عليه العودة غلى مصر لكن صادق رفض وقرر البقاء مع فريق العمل للانتهاء من تصوير المسلسل ".