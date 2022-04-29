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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيثارة السماء.. الأول عالميا في مسابقة القرآن مثله في التلاوة الشيخ رفعت|فيديو

القارئ محمد غنيم
القارئ محمد غنيم مع محرر صدى البلد

حباه الله صوتاً رخيماً مميزاً في تلاوة القرآن الكريم، إنه القارئ الشاب محمد إبراهيم غنيم، ابن قرية متبول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الفائز مؤخراً بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية التي أقيمت في دولة تنزانيا وسط إشادة وانبهار كبير من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي شاركت فيها 25 دولة.

 

وبالرغم من صغر سنه، إلا أن القارئ الشاب محمد غنيم، صنع بصمة واضحة في دولة التلاوة، وأصبح واحداً من مشاهير شباب القراء في مصر والعالم الإسلامي،  لصوته المميز الرخيم، وإتقانه التام للأحكام، فهو من القراء الشباب الذين يقرأون القرآن حق تلاوته، خلال الحفلات القرآنية، فلا يتأثر بمدح المادحين أو قدح القادحين، ولا يبتغي سوى مرضاة الله عز وجل.

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وقال القارئ الشاب محمد غنيم، لـ «صدى البلد»، إن مثله الأعلى قيثارة السماء الشيخ الراحل محمد رفعت، ودائماً ما يحاكيه خلال قراءاته في الحفلات القرآنية المختلفة، وأيضاً فضيلة القارئ الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل، وفضيلة القارئ الكبير الطبيب أحمد أحمد نعينع، مشيراً إلى أنه كان يستمع إلى تسجيلات الرعيل الأول منذ نعومة أظفاره.

 

وأكد أن يتمنى أن يتحقق حلمه الأسمى بقبوله قارئاً معتمداً في الإذاعة والتليفزيون ليكون مثل كبار قراء دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، مقدماً الشكر والتقدير لكل القراء العظماء الذين هنأوه بفوزه بالمركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن الكريم التي أقيمت بتنزانيا في دورتها الـ 22 .

 

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