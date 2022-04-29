مرتضى منصور يهنئ فريق يد الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بعد التتويج بلقب السوبر مساء الخميس على حساب الأهلي.



وأكد المستشار مرتضى منصور ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني مشدداً على أن الروح التي ظهر عليها الجميع تظهر الرغبة الأكيدة على مواصلة حصد الألقاب خلال الموسم الحالي.

كما قدم المستشار مرتضى منصور التهنئة لجماهير نادي الزمالك التي تقف خلف الفريق في كافة البطولات حتى استطاع الفريق حصد اللقب.



توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب سوبر المحترفين إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.