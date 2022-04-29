أوكرانيا: نأمل في إجلاء المدنيين من آزوفستال اليوم

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تأمل في إجلاء المدنيين المتحصنين مع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية، اليوم.

وأضاف مكتب الرئيس دون الخوض في تفاصيل: "هناك عملية مزمعة اليوم لإخراج المدنيين من المصنع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد لقائه مع زيلينسكي في كييف أمس الخميس إن مناقشات مكثفة جارية للسماح بإخلاء مصنع آزوفستال للصلب الذي قصفته القوات الروسية التي تحتل ماريوبول.

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "من حيث المبدأ" على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إخلاء مصنع آزوفستال.

وقال مجلس مدينة ماريوبول إن حوالي 100 ألف من السكان يواجهون "خطر الموت" بسبب القصف الروسي والظروف غير الصحية، مضيفا أن هناك نقصا "كارثيا" في مياه الشرب والطعام.