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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

معلومات الوزراء: إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر وإطلاقها يونيو 2022..ونواب:ستساهم فى رفع كفاءة السلع المصدرة..ولابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة

مجلس النواب
مجلس النواب

موازنة البرلمان: أكاديمية التصدير ستعد أجيالا من المؤهلين للتعامل مع الأسواق العالمية

 نائب: إنشاء أكاديمية التصدير في مصر من شأنها تحفيز المصدرين وتسهيل الإجراءات

 عضو بالشيوخ:إنشاء أول أكاديمية للتصدير يشجع على التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية

 

 

 

 أشاد عدد من النواب بإعلان مركز معلومات الوزراء بإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر وإطلاقها يونيو 2022 ، وأكدوا أن هذه الأكاديمية تعد أجيال من المصدرين المؤهلين للتعامل مع الأسواق العالمية. 

فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان مركز معلومات الوزراء بإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر وإطلاقها يونيو 2022. 

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الأكاديمية تعد أجيال من المصدرين المؤهلين للتعامل مع الأسواق العالمية ، بالإضافة للمجلس التصديرى المصرى الموجود حاليا ، والذى يقوم بعمله باحترافية خلال الـ7 سنوات ماضية. 

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن كل الدول لها اشتراطات فى الفاكهة والخضار وما يتم إستيراده يكون وفقا لمعايير عالمية. 

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الرئيس السيسى وضع إطارا للتصدير للخارج ، بحيث يصل إلى 100 مليار جنيه. 

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وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا وصلنا لـ30 % من الـ 100 مليار جنيه ، وننتظر الوصول لباقى هذه القيمة.

 وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء أكاديمية التصدير فى مصر من شأنها تحفيز المصدرين وتسهيل إجراءات التصدير ورفع كفاءة السلع المصدرة ، بحيث يضاف للدخل القومى المصرى.

 وأكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر يأتي لضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأوضح «العسال» فى بيان صحفى له أن إنشاء أكاديمية للتصدير، يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس) لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة.

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة، ومنهج التدريب، والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها، إلى جانب النظر على الأسواق، مؤكدًا أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي يتم بها قياس نجاح الأكاديمية في تنفيذ أهدافها، ومنها فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التصدير.

 

 وأكد «العسال»، على ضرورة دراسة الأسواق المختلفة واحتياجاتها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن وجود أكاديمية للتصدير، سيساعد في خلف أسواق جديدة وفتح آفاق تصديرية بدول أخرى. 

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس)؛ بهدف إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة. ومن المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، ومن المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة خلال أبريل 2022.

 

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