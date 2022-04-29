الدفاع الروسية: استهداف 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “ اكسترا نيوز ” قل قليل.

وعلى صعيد آخر ، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر عبر تلجرام إن "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".