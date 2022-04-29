29 أبريل.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام : "إذا كنت مولودا في يوم 29 أبريل فإن ذلك يعني أنك ملهم وتميل نحو تحكيم عقلك".

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن المولود يوم 29 أبريل لديه حس فني وشخصية قوية وحساسة، لكن يبدو متقلب المزاج على كل الأصعدة.

نصيحة لمواليد 29 أبريل

نصيحة: عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.