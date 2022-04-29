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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

صدى البلد

حلت النجمة فيفي عبده والمخرج مرقس عادل  ضيفين  على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة لتكريمهما عن  مسلسل " شغل فى العالي " الذي يُعرض في موسم دراما رمضان 2022 .

وكشفت فيفي عبده لجمهورها خلال "ستورى" لها عبر حسابها علي إنستجرام عن كواليس مشاركتها في ندوة "صدى البلد" لمشاهدتها خلال حلولها ضيفة لتكريمها عن دورها فى مسلسلها الرمضاني.

وتعود فيفى عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.


أبطال مسلسل شغل فى العالى 


ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل فى العالى


وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيض لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

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فيفي عبدة مرقس عادل صدى البلد شغل فى العالى مسلسل شغل فى العالى

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