عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القائم بأعمال وزير الصحة يزور مستشفى «الناس» ويثني على جودة الخدمات المقدمة للأطفال

صدى البلد

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث استقبله ورافقه خلال زيارته، الأستاذ أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة «الجود» الخيرية.


واطلع الوزير خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم خدماته بالمجان في تخصصات جراحات القلب والعيوب الخلقية للأطفال، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري، كما أكد دعم الدولة لجهود  المجتمع المدني غير الهادف للربح للمساهمة في تقديم  الخدمات الصحية للمواطنين، وفقًا لأفضل معايير الجودة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال زيارته غرف الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أثنى على المجهودات المبذولة بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة للأطفال، مثمنًا جهود الفرق الطبية بالمستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة «الجود» الخيرية، إن المستشفى خيري ويقدم جميع خدماته بالمجان وتبلغ مساحته 60 ألف متر ومقام على 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، كما يضم 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و 48 عيادة خارجية.

وأضاف «عباس» أنه تم افتتاح المستشفى عام 2019، وقام بمناظرة 25 ألف حالة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 4500 عملية حتى الآن.

IMG-20220429-WA0003
IMG-20220429-WA0003
IMG-20220429-WA0004
IMG-20220429-WA0004
IMG-20220429-WA0002
IMG-20220429-WA0002
IMG-20220429-WA0001
IMG-20220429-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الوزراء: لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستُعاد رغم أنف الحاقدين

ترشيحاتنا

بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

موعد استطلاع هلال شوال وعيد الفطر.. الرؤية غدا

آرسين فينجر لـ صدى البلد : كأس العالم سيفتقد منتخب مصر

فورد تخسر 3.1 مليار دولار بالربع الأول من 2022 بسبب استثمارها في ريفيان

للوقاية من مشاكل المعدة.. نصائح غذائية لـ عيد الفطر

آخر جمعة في رمضان.. وزير الأوقاف: واجب الوقت إطعام الطعام وإكرام الفقراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ