التموين: توافر كعك العيد بأسعار أقل بـ30 % عن الأسواق| شاهد

قال عصام حسين، مدير فرع المجمع الاستهلاكي بشارع الطيران بمدينة نصر، إن وزارة التموين تنسق مع فرع خاص للمخبوزات داخل المجمعات الاستهلاكية ، وهو يعمل باستمرار ، مؤكدا أن الوزارة مستعدة للموسم من خلال مجمعتها الاستهلاكية .

وأضاف عصام حسين ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة أجرت استعدادها قبل موسم عيد الفطر بفترة كافية لتوفير جميع السلع الخاصة بالموسم بأسعار أقل من 30% عن الأسواق.

وتابع "حسين"، أن الوزارة مستعدة لضخ العك والبسكويت من أول شهر رمضان، لافتا : " السحب على المخبوزات من نصف شهر رمضان كويسة ".

وأوضح " حسين " ، أن بسكويت النشادر سعر بمنافذ التموين 80 جنيها للكيلو، وسعر الكعك يتراوح ما بين 80 لـ95 جنيها، وهي أسعار أقل بنسبة 30 % عن الأسعار الخارجية.