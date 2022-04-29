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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بآلاف الدولارات.. سعر غير متوقع لإطلالة درة في أحدث جلسة تصوير

درة
درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.
 

وتألقت درة في الصور بإطلالة عصرية ومتناسقة مع أجواء الربيع، حيث ارتدت جيبة طويلة مع بلوزة ذا أكمام طويلة وأتسمت الإطلالة بالألوان المبهجة التي جمعت بين اللون البينك والبرتقالي والأبيض.
 

وحملت إطلالة درة في جلسة التصوير، توقيع دار الأزياء العالمية Fendi، وبلغ سعر البلوزة 2600 دولار أمريكي، أما الجيبة 4236 دولار.
 

وظهرت درة في الصور بحقيبتين من Fendi أيضا باللون البيج، وكان سعر الحقيبة الصغيرة 1730 دولار، ووصل سعر الأخرى 4065 دولار أمريكي.
 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.
 

وشاركت درة في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

العمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

وعرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

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