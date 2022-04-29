عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناعة: التطعيمات آمنة وقضت على الأوبئة والأمراض.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة ضرورية جدا، وساعدت على تخطي الكثير من الأمراض وعلى رأسها الجدري وشلل الأطفال، متابعا أن "التطعيمات أنقذت الملايين".

وأضاف مجدي بدران، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطعيمات تقي الكبار والصغار من مضعفات حوالي 25 مرضا، موضحا أن جميع تطعيمات وزارة الصحة آمنة وفعالة وبالمجان، مشيرا إلى أن نسبة المصريين الذين تلقوا لقاح كورونا يوضح دوره في سد فجوة الفيروس بمقارنة مع دول أخرى.

ولفت بدران، إلى أن الدولة تحرص على توفير التطعيمات الخاصة بمرض شلل الأطفال لجميع المقيمين على أرض مصر ، وليس المصريين فقط ؛ لكبح جماح أي فيروس متوقع من الخارج، متابعا: "مصر بتحمي ولادها من شلل الأطفال".


وأوضح بدران، أنه في حالة عدم تلقي أي تطعيم في فترته المحددة فإن وزارة الصحة تراعي التأخير وتوفر اللقاح، وأيضا تراعي عدم تطعيم الطفل في حالة أنه مريض ، أو يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الطبيب المختص بالطفل يقوم بتعديل دول التطعيمات الخاصة بالطفل .

مجدي بدران وزارة الصحة الدكتور مجدي بدران أستاذ المناعة برنامج هذا الصباح شلل الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستُعاد رغم أنف الحاقدين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

ترشيحاتنا

بث مباشر.. خطبة آخر جمعة من رمضان في الجامع الأزهر

أفشل الخطة..مصطفى بكري يكشف دور توفيق عكاشة في إسقاط الجماعة الإرهابية| فيديو

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

مصدر بالترجي: الأهلي لم يطلب ضم بن رمضان.. وإقالة الجعايدي نهاية الموسم

إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم على الطريق الزراعي بـ القليوبية

بمناسبة عيد الفطر.. "أمان" تواصل عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ