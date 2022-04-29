أستاذ مناعة: التطعيمات آمنة وقضت على الأوبئة والأمراض.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة ضرورية جدا، وساعدت على تخطي الكثير من الأمراض وعلى رأسها الجدري وشلل الأطفال، متابعا أن "التطعيمات أنقذت الملايين".

وأضاف مجدي بدران، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطعيمات تقي الكبار والصغار من مضعفات حوالي 25 مرضا، موضحا أن جميع تطعيمات وزارة الصحة آمنة وفعالة وبالمجان، مشيرا إلى أن نسبة المصريين الذين تلقوا لقاح كورونا يوضح دوره في سد فجوة الفيروس بمقارنة مع دول أخرى.

ولفت بدران، إلى أن الدولة تحرص على توفير التطعيمات الخاصة بمرض شلل الأطفال لجميع المقيمين على أرض مصر ، وليس المصريين فقط ؛ لكبح جماح أي فيروس متوقع من الخارج، متابعا: "مصر بتحمي ولادها من شلل الأطفال".



وأوضح بدران، أنه في حالة عدم تلقي أي تطعيم في فترته المحددة فإن وزارة الصحة تراعي التأخير وتوفر اللقاح، وأيضا تراعي عدم تطعيم الطفل في حالة أنه مريض ، أو يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الطبيب المختص بالطفل يقوم بتعديل دول التطعيمات الخاصة بالطفل .