عيب خطير في تصميم الدبابات الروسية بأوكرانيا يحوّلها لـ "نعش متحرك".. تفاصيل

كشف خبراء عسكريون غربيون عن وجود عيب فني في تصميم الدبابات الروسية، يجعلها سهلة الانفجار، سواءً بسبب تعرضها لقذيفة مباشرة، أو نتيجة للضربات الأخرى غير المباشرة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكرت الشبكة في تقرير، الخميس، أنه تم تدمير مئات الدبابات الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، معتبرة أن صور دبابات روسيا المدمَّرة في شوارع أوكرانيا ليست سوى أحدث علامة على أن الهجوم الروسي لا يسير وفقاً لما تم التخطيط له.

وقال الخبراء إنَّ هذه الصور الواردة من ساحة المعركة تظهر أنَّ الدبابات الروسية تعاني خللاً عرفته الجيوش الغربية لعقود من الزمن، واصطلحت على تسميته بتأثير "جاك إن ذا بوكس".

وتتعلق المشكلة بكيفية تخزين ذخيرة الدبابات، فعلى عكس الدبابات الغربية الحديثة، تحمل الدبابات الروسية عدة قذائف داخل أبراجها، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل كبير حيث يمكن حتى لضربة غير مباشرة أن تتسبب بتأثيرات متلاحقة، يمكن أن تؤدي إلى انفجار مخزن الذخيرة بالكامل الذي يضم ما يصل إلى 40 قذيفة.

وذكرت "سي إن إن" أن الأثر الانفجاري الناتج عن ضربة ما يمكن أن يكون كافياً لتفجير برج الدبابة على ارتفاع يصل إلى مبنى من طابقين، كما يتضح من مقطع فيديو تم نشره مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سام بينديت، مستشار برنامج الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية، وهو منظمة بحثية مقرها ولاية فيرجينيا الأميركية: "ما نشاهده في الدبابات الروسية هو عيب في التصميم"، مضيفاً أنَّ "أي ضربة ناجحة تُشعل الذخيرة بسرعة، مسببة انفجاراً هائلاً، وينفجر البرج حرفياً".

وقال نيكولاس دروموند، محلل الصناعات الدفاعية المتخصص في الحرب البرية والضابط السابق في الجيش البريطاني، إن الخلل يعني أن طاقم الدبابة، وهو مكون عادة من رجلين في البرج وثالث يقود المركبة، هدف سهل، مضيفاً أنه إذا لم يخرج الطاقم خلال الثانية الأولى فإنه سيحترق بالداخل.

وقال دروموند إن انفجار الذخائر يسبب مشاكل لجميع المركبات المدرعة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، مستشهداً بمركبة المشاة القتالية بي إم دي-4، التي يقودها عادة ما يصل إلى ثلاثة من أفراد الطاقم وقادرة على حمل خمسة جنود آخرين.

واعتبر أن عيوب التصميم في تلك المركبة تجعلها بمثابة "نعش متحرك"، إذْ تُنسف على الفور عندما تصاب بصاروخ.