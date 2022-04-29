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اقتصاد

وزارة التخطيط تعقد اليوم التدريبي الثاني لمبادرة شباب من أجل التنمية

صدى البلد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -عبر الفيديو كونفرانس- اليوم التدريبي الثاني للشباب المشاركين في مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات).

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" مبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد علاء منسق المبادرة، مسئول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إلى أن المبادرة تتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة والمشروعات التنموية على المستويين القومي والمحلي، وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والمحور الثاني منافسات طلابية.

 

تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية وكيفية ربطها باستراتيجية الدولة المصرية وبرامجها ومشروعاتها.

افتتح اليوم التدريبي؛ الدكتور محمد علاء منسق المبادرة، وتضمن اليوم مجموعة من المحاور التي قدمها عدد من الخبراء عبر الفيديو كونفرانس، حيث تناول المحاضر طارق فهمي الحديث حول البرامج المتخصصة في المشروعات وريادة الأعمال: نموذج العمل وأبحاث السوق، كما قدمت الدكتورة هبه ذكي، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ قصص نجاح الحاضنة واستعرضت كيفية وشروط قبول المشروعات فيها.

 

كما استعرض سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أهمية صنع السياسات المسندة بالأدلة والتنمية المتحورة حول الإنسان، مع التركيز على تقرير التنمية البشرية 2021، وتناولت الدكتورة هويدا عدلي رومان، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ الحديث حول الحماية الاجتماعية: نحو عقد اجتماعي أكثر شمولًا وتمكينًا في مصر، واستعرض الدكتور إبراهيم عبد الجليل، الخبير الدولي في البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة المصري سابقًا؛ الاستدامة البيئية: نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغير المناخ.

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