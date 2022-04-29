الكاميروني أبو بكر يغيب عن النصر السعودي 3 أسابيع

أشارت التقارير السعودية، اليوم الجمعة أن الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم النصر السعودي، سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع، قابلة للزيادة، بسبب إصابته في القدم.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصادر خاصة أوضحت لها أن المهاجم الكاميروني سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الشباب المقرر إقامتها 6 مايو المقبل، مع احتمالية نهاية موسمه حال عدم استجابته للعلاج خلال فترة التأهيل التي يقضيها حاليا في عيادة النادي.

وسجل أبو بكر 8 أهداف وصنع 4 أهداف في 21 مشاركة له مع الفريق هذا الموسم.

وكان النصر السعودي قد أصدر بيان أمس، أعلن به إصابة اللاعب ابو بكر لكنه لم يذكر مدة الغياب، وأشار البيان إلى أن مدة الغياب لا تحدد بعد.