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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبا عن الرئيس..محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بـ الحسين

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الصلاة

 شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و محمد سعفان وزير القوى العاملة وعدد من كبار رجال الدولة وعلماء الدين وذلك بمسجد الإمام الحسين بحى وسط القاهرة.

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وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف فضائل الشهر الكريم ، وضرورة الاستمرار فى تحرى ليلة القدر حتى آخر رمضان وعدم الفتور فى الطاعة بعد ليلة ٢٧ رمضان ، داعيًا إلى الاستمرار فى إطعام الطعام ، وإدخال الفرحة على الفقراء والمساكين والأيتام بالطعام والكساء .

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القاهرة رئيس الجمهورية صلاة الجمعة شهر رمضان الأوقاف الحسين ليلة القدر

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