نائبا عن الرئيس..محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بـ الحسين

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و محمد سعفان وزير القوى العاملة وعدد من كبار رجال الدولة وعلماء الدين وذلك بمسجد الإمام الحسين بحى وسط القاهرة.



وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف فضائل الشهر الكريم ، وضرورة الاستمرار فى تحرى ليلة القدر حتى آخر رمضان وعدم الفتور فى الطاعة بعد ليلة ٢٧ رمضان ، داعيًا إلى الاستمرار فى إطعام الطعام ، وإدخال الفرحة على الفقراء والمساكين والأيتام بالطعام والكساء .

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