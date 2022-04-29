محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب

أعلنت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، فوز الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 / 2022.



وأفاد الموقع الرسمي للرابطة، اليوم /الجمعة/ - بأن صلاح حصل على 48% من الأصوات ليتفوق على كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وديكلان رايس متوسط ميدان وست هام يونايتد.



وهذه هي المرة الثانية في مسيرته التي يحصل خلالها صلاح على هذه الجائزة، حيث توج بها في عام 2018.



ويشارك في التصويت الخاص بالجائزة، كل من الصحفيين والمذيعين بالمملكة المتحدة على أن يتسلم صلاح الجائزة، يوم الخميس المقبل.