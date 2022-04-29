مايو العنيف.. مواجهات نارية في انتظار محمد صلاح مع ليفربول الشهر المقبل

ينتظر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مواجهات نارية في شهر مايو القادم.

وينافس فريق ليفربول، الذي أتى من بعيد مرة أخرى، نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي لهذا العام.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مان سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة.

ويتواجد الفريقان أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، وهما الأقرب للصعود إلى نهائي التشمبيونز ليج.

وفاز فريق ليفربول على فياريال في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، بينما فاز مان سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4/3.

مباريات فريق ليفربول في شهر مايو

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير يوم 7 مايو

أستون فيلا ضد ليفربول يوم 10 مايو

ساوثهامبتون ضد ليفربول يوم 17 مايو

ليفربول ضد وولفرهامبتون يوم 22 مايو

فيما سيواجه فريق فياريال الإسباني في إياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا يوم 3 مايو القادم.